29. oktoobril peetakse poksi raskekaalus võimas tiitlimatš, kui omavahel kohtuvad Tyson Fury ja Vladimir Klitško. Võistluse eel peeti täna ka pressikonverents, kuid kohale jõudis neist vaid viimane!

Väidetavalt läks Fury auto tee peal katki ning ühtlasi sai tühjaks ka tema telefoni aku, sest kõnedele ta enam ei vastanud. Pressikohtumine toimuski seega Furyta ning Klitško oli kui vana rahu ise: "Võib-olla on ta praegu nähtamatu, aga loodetavasti kohtume varsti poksiringis! Ma ei jõua seda ära oodata, mul on piisavalt kannatust!"

#FuryKlitschko2 press conference has started .... @Tyson_Fury has been delayed but he is on his way 🏃🏽 pic.twitter.com/sVy5xBvfqb