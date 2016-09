Rio paraolümpiamängudel napilt finaalist välja jäänud ning üheksanda kohaga leppinud Kardo Ploomipuu on nõutu: võistlusel tegid ilma ukrainlased, kelle puue pole siiani avalikuks tulnudki!

"Enesetunne ei olnud halb, aga peale pööret tuli kõrvalraja Ukraina feikeri jalgade laine mulle natuke peale ja see ajas mul rütmi sassi. Tase on kõva ja finaalikoha eest tuleb võidelda," kirjutas ta pärast võistlust Facebookis.

Mida mõtleb Ploomipuu sõna „feiker“ (inglise keelest tähendab see teesklejat) all? Paraolümpial on sportlased erineva puudega jagatud klassidesse. S10 klass tähendab, et sportlasel on üks jäse (osaliselt) puudu või sellest vähe kasu. Näiteks Ploomipuul on parem jalg vasakust oluliselt väiksem ja lühem.

Küll aga pole kahe ukrainlase, Maksim Krõpaki ja Deniss Dubrovi puude tõsidust siiani avalikustatud ning probleem peitub selles, et mehed on kahepeale kraapinud Riost kokku juba kolm kulda, kaks hõbedat ja kaks pronksi!