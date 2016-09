Täna kell 20:30 jõuab Kanal 2 ekraanile ilus armastuslugu, kui "Kodutunne" läheb appi Võrus elavale Anule ja Hansule. Nimelt tegi saatemeeskond paarile varajase pulmakingi, kinkides neile paremad elutingimused ja ilusa ning sooja pesuruumi.

Võrus elava Anu elus on olnud raskeid aegu ja ebaõnnestunud suhteid. Anul on seljataga kaks suhet, millest ühes tundis ta end koos lastega ebaturvaliselt. Kui lagunes kooselu noorima tütre isaga, ei uskunudki naine enam, et kusagil võib ka tema jaoks leiduda see õige mees. Aga siis tutvus ta internetis Hansuga.