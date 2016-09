Päike paistab, väljas on soe, õhk on puhas, mõtlesin täna, kui otsustasin bussiga liiklemise asemel jala tööle minna. Jalutuskäik oligi mõnus, kuni jõudsin kesklinna – kitsamatel tänavatel jääb puhas õhk vaid unistuseks, sest iga teine tunneb vajadust just käimise ajal suits ette pista.

See, et teised jäävad suitsupilve kätte, ei näi nikotiinisõltlasi eriti huvitavat. Hea, kui taipavad, suits käes, mitte kätega vehkima hakata, kui kõrvalolevale sõbrannale ei piisa vaid sõnadega selgeks tegemisest, et tema mees ei kõlba kuhugi. Või kui nad on piisavalt hoolivad, et enne, kui viskavad koni üle õla või sülitavad maha, heidavad korraks pilgu selja taha. Mittesuitsetajana jääb vaid üle liikuda läbi linna kiirkõnnis, sest sellised suitsetajaid pole tänaval enamasti mitte ainult üks, vaid mitu.

Täna hakkas aga silma noormees, kes peatus, et suitsetada inimestest eemal majaseina juures. Mürgitab küll ennast, aga vähemalt mitte teisi. Kahjuks on ta erand: hoopis rohkem näeb ennastunustavat pahvimist otse poe ukse ees, inimeste keskel või bussijaamas suitsetamist keelava sildi all.