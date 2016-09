Taavi Rõivas jättis oma sõbra Kalle Pallingu välisministriks nimetamata ja valis hoopis Jürgen Ligi, ning tolle asemele haridusministriks Maris Lauri. Järelikult on peaminister saanud olukorra tõsidusest aru: urmaspaetiliku otsustusvõimetusega poleks tal oma ametis enam kuigi pikka pidu. Eriti kui vaadata Reformierakonna populaarsuse kuueprotsendist langust. Sestap on juba kolme ministriametit proovinud Ligi Rõivase parim variant Pallingu, Langi, Paeti ja Pentus-Rosimannuse kõrval.

Kuid Marina Kaljuranna lahkumise tulekahju kustutamine on vaid üks samm poolel teel. Kui presidendivalimised peaksid lõhenenud Reformierakonna kaasabil kõrbema ka valimiskogus ja kogu protsess läheb tagasi riigikokku, siis vaevalt tahaks keegi olla sellise erakonna juhi nahas. Ja nagu presidendijamadest oleks veel vähe – pärast põllumeeste protesti Toompeal on tulekul arstidegi streik. Ühiskonnas käärib rahulolematus samamoodi nagu Rõiva koduerakonnas, ja valimiste eel tuleb hirmuga oodata pärmipulka, mis kaane pauguga pealt ära lööb. Igatahes räägitakse järjest rohkem uue võimuliidu sünnist, olgu siis Rõivasega või Rõivaseta.

Ning kuigi poliitiline katel on podisenud juba augusti lõpust, seisab ametlikult alles nüüd tööle kogunenud riigikogu sel sügisel peale tavapärase eelarvemenetluse (mis on jäänud mugavalt valimiste varju) silmitsi ka mõne poliitvaatleja arvates isegi põhiseadusliku kriisini viia võiva presidendivalimiste karusselli ja haldusreformiga, mille probleemidele viitas parlamendi avakõnes ka president Ilves. Pole üllatav, et parlamentarismi ülistav lahkuv president on riigipea otsevalimiste vastu ja ootab, et erakonnad jõuavad tulevase riigipea suhtes kokkuleppele. Kuidas see lepe peaks sündima, on aga tõesti kümne miljoni dollari küsimus.

Ilves avaldas lootust, et ka järgmine president kutsub kõik riigikogulased vabariigi aastapäeva vastuvõtule. Kuid on see pidu ja kutse siis tõesti parlamentaarse demokraatia ülim väljendus? Või äkki tohiks uus president ise otsustada, kas vastuvõtt tuleb või mitte, ise vaadata, keda külla kutsub? Igatahes näib Eesti mõne poliitiku meelest olevat sedavõrd valmis, et nõuanded, kuidas balle korraldada, on parim, mida uuele riigipeale pärandada.