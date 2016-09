Laupäeval Põlvamaal metsa seenele läinud kolmik naases koju ehmatuse ja rahatrahviga.

10. septembri päeval avastasid piirivalvurid, et Saatse saapas Värska-Ulitina teel seisab sõiduauto, kuigi seal on peatumine rangelt keelatud. Eesti piirivalvurid märkasid autojuhti, kes selgitas, et temaga koos tuli lähistele metsa veel kaks naist, kes olevat parasjagu seenel.

Piirivalvurid selgitasid, et seente korjamiseks on tegu ebasobiva kohaga, sest osa ühendusteest läbib Venemaa territooriumi ning sel alal viibimiseks on vaja viisat.