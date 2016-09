Siseminister Hanno Pevkur, Läti siseminister Richards Kozlovskis, Leedu siseminister Tomas Žilinskas ja USA abisiseminister Alan D. Bersin allkirjastasid täna ühisavalduse julgeolekualase koostöö tugevdamiseks.



Siseminister Hanno Pevkuri sõnul on ühisavalduse eesmärgiks tugevdada Balti riikide ja USA omavahelist koostööd piiriturvalisuse, terrorismivastase võitluse, küberturvalisuse ja rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses.

(Siseministeerium)

"Pingelises julgeolekusituatsioonis on oluline parandada korrakaitseorganite omavahelist infovahetust, et ennetada piiriüleseid turvariske juba eos," hindas Pevkur. "Lisaks hakatakse otsima uusi võimalusi biomeetriliste andmete vahetamiseks, mis aitaksid kindlamalt tagada, et kõikide riiki saabuvate sisserändajate ja varjupaigataotlejate taust oleks ohutu."