Kuigi vormeliässal Lewis Hamiltonil on vanust juba 31 eluaastat, pole ta unustanud mängulusti. Iseasi, millal see võib talle karuteene teha...

Hiljuti külastas Hamilton "Must Jaaguar -Valge Tiiger" organisatsiooni ning mängis seal ühe oma lemmiktiigri Nicole'iga. Ühel hetkel otsustas Hamilton aga veidi üle piiri minna ning suurt kaslast ehmatada.

Vormelisõitja ründamise asemel jäi tiiger siiski rahulikuks ning vahtis vaid ehmunud pilguga ringi.

How to scare a tiger 😂. My fav, Nicole the tiger! @BJWTC pic.twitter.com/NXjm8DPq11