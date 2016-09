Eelringe alustasid 53 UEFA liikmesriigi klubid (Kosovot ei võetud õigel ajal vastu, Liechtensteinis puudub kohalik liiga), kuid 32 tugevama seas on esindatud 17 erinevat maad. Õhtuleht vaatab kõigile kaheksale alagrupile otsa ning teeb oma ennustuse, kes on need kaks õnneliku, kelle hooaeg jätkub maailma tugevaimas klubisarjas ka kevadel.

Mullu veerandfinaali jõudnud PSG ja viimati möödunud sajandil grupifaasis takerdunud Arsenal on favoriidid. Zlatan Ibrahimovici lahkumine on PSGle paras põnts, kuid kvaliteeti jagub Pariisi endiselt küllaga. Basel on end läbi aegade tõestanud sitke vastasena, eriti Inglise klubide jaoks (sel kümnendil on võidetud nii Liverpooli, Chelseat kui Manchester Unitedit). Teist korda klubi ajaloos nii kaugele jõudnud Ludogorets peab rahul olema iga teenitud punktiga.