Värske välisminister Jürgen Ligi ütles, et loodab uues ametis saada nõu ministeeriumist ning uus haridus- ja teadusminister Maris Lauri lubas kohe viia end vajalike dokumentidega kurssi, et oma ministeeriumit eelarve-läbirääkimistel hästi kaitsta.

Jürgen Ligile on välisministri amet juba neljas erinev ministrikoht, Maris Lauri on olnud varasemalt rahandusminister, vahendab ERR.ee .

"Kõik mu portfellid on tulnud mitte sellepärast, et ma oleksin ise unistanud. vaid sellepärast, et teised ei ole tahtnud või vastu võtnud," netis Ligi ja lisas, et nõuandeid loodab ta saada ministeeriumist.