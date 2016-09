Pariisi maa-alustes katakombides salajasel narkopeol skelettide keskel möllanud mees sai lõpuks südamerabanduse ja heitis hinge.

The Local vahendas ajalehte Le Parisien, mis kirjutas, et laupäeva öösel tungisid kuus inimest maa-alusesse Püha Süütute kalmistu tunnelitesse, kaasas alkoholi ja uimasteid, ning möllasid maa-aluses labürindis arvukate luukerede keskel pühapäeva hommikuni.

Peo lõpul ütles ühel 45aastasel möllumehel süda üles. Tema kaaslased tõusid hommikul kella poole üheksa paiku maa peale, et kiirabi kutsuda. Aga oli juba hilja. Parameedikud ei suutnud meest elustada ja tunnistasid ta surnuks.

Tunnelivõrk on külastajatele öösel suletud, kuid see on saanud kiusatuseks mõnedele inimestele – nn. katafiilidele -, kes koobastesse sisse hiilivad ja korraldavad seal salakohtumisi, -pidusid ja isegi filmiseansse. Pariisis on katafiilide salapidude avastamiseks moodustatud koguni spetsiaalne politseimeeskond.

Pariisi all asuvaid katakombe tuntakse kui maailma suurimat hauda. Teatavasti sisaldavad sealsed 250 tunnelit ligikaudu kuue miljoni inimese jäänuseid.