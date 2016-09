Eesti parima kahevõistleja Kristjan Ilvese sõnul oli mullune talv nii karm, et vaimu kosutamiseks kulus kuu aega. Kuid nüüd on ta vanast taagast vabanenud ja jõudnud uuele tasemele.

Kevadel lõpetas Ilves Audentese spordigümnaasiumi ja otsustas haridusteel aastaks mõtlemisaja võtta. "Proovin endas selgusele jõuda, mida ma õppida tahan,“ arutleb ta. "Kõige suurem unistus on astuda Eesti Lennuakadeemiasse ja õppida piloodiks. Iseasi, kas ma sinna sisse saan, konkurents on kõva.“

Aprilli lõpus hakkas Ilves jälle vaikselt harjutama. Valdavalt on ta hooajaks põhja ladunud kodumaal, ent juulis põikas viieks päevaks Soome ja keskendus Lahtis suusahüppetreeningutele. "Tänavu oleme hüpete arvu vähendanud,“ märgib oma isa Andruse ja Tambet Pikkori plaanide järgi vormi timmiv kahevõistleja.

Suusasõidu parandamiseks suurendas Ilves murdmaatreeningute mahtu ja tugevdas jõusaalis ülakeha. Väärtuslikuks kogemuseks nimetab tulevikulootus koostööd suusatreener Anatoli Šmiguniga.

"See mees on ikka kõva autoriteet ja teab väga hästi, kuidas voolida tippsportlasi,“ kirjutas Ilves oma blogis. "Tema nõuandeid ja õpetusi kuulad tõesti suu ammuli... Lisaks oskab ta väga hästi teha nii, et trennipäeva lõpuks on lihased nii haiged, et ilma liialdamata tuleb trepist üles roomata.“

Ilves loodab Šmigunilt nutikaid näpunäiteid saada ka 1. oktoobril Ramsaus algavas keskmäestikulaagris. Usinatest murdmaatreeningutest on juba kasu olnud, hiljuti toimunud suvistel GP-etappidel liikus ta rullidega kiiremini kui iial varem.

Villachis sai Ilves senise karjääri parima koha, lõpetades võistluse 12ndana. "Oberstdorfis sõitsin isegi kümnenda aja,“ sõnab ta rahulolevalt. "Kõvamatele meestele kaotasin 40 sekundit. See oli rullidel võistlemine, kõigile anti ühesugune varustus, aga midagi see ikka näitas.“

Ilves kiidab nooremat venda Andreast, kes on olnud hea treeningukaaslane. "Ta on kõvasti arenenud ja mäel end korralikult lendama saanud,“ räägib perekonna esinumber ning lisab, et juulis ühines nende pundiga olümpiakogemusega Karl-August Tiirmaa.