Täna uute osadega Kanal 2 ekraanil startiv menusari "Naabriplika" alustab üllatusega, kui Esnasse saabub Krista ema. Värvikat ja arvamusterohket prouat kehastab tuntud näitleja Marje Metsur.

"Ma imestan, et tema õgimise juures ta ikka veel elus on. Ta on ju nii paks," salvab Esnasse saabuv proua alustuseks kohe oma väimehe aadressil. Marje Metsuri kehastatud emal karakterit juba jagub – vallavanem jääb talle ette nii välimuse kui elustiili tõttu. Tõsi, liigset sõbralikkust ei näita üles ka Paavel Koosaar, kes loeb sekundeid ämma lahkumiseni. Ent lahkuda ei plaani proua veel nii pea.

Milliste plaanidega Krista ema Esnasse saabub, seda näeb juba täna Kanal 2 kell 21.30.