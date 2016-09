Kas või emotsiooni tasemel: Toomas Hendrik Ilvese dramaatiline eraelu (mis on olnud tegelikult tema avalik ja professionaalne elu), ülbitsev stiil ja hoolimatus (auvahtkonnale näkku nätsutamine, haigutamised-ringutamised-nutinäppimised riigikogus) on loonud olukorra, kus sellele ametile esitatavad nõuded on nii madalad, et nende kaotamine koos ametiga pole üldsegi valus.

Presidendi institutsiooni likvideerimine on käimasoleva riigireformi üks osa. Koos paljude vallavanemakohtadega oleks vaja kaotada ka presidendi amet. Kuna kirjutasin sellest vajadusest juba 14 aastat tagasi (vt Riigikogu Toimetised, nr. 5, 2002), siis võin öelda, et praegu on selleks just väga õige aeg.

Teiseks: ööl, kui Facebookis hakkasid ilmuma riigikogu liikmete fotod oma hääletussedelitest, rikuti otseselt põhiseadust – presidendivalimise salajasust. Saadik, kes avaldab oma valimissedeli, tahab öelda, et ülejäänud 100 ei tee seda millegipärast. Hiljem läks asi massiliseks (igaüks avaldas ja tõendas oma valikut, nagu oskas!), millele järgnes erakondade kontroll selle üle – kes ja kuidas hääletab. Seega: saadiku isikliku südametunnistuse mõjutamine. Muide, hääletuse salajasuse rikkumine on kriminaalkuritegu, millele järgneb kas trahv või arest ( paragrahv 166). Ja veel: valimine erakonna, mitte rangelt isikliku arvamuse järgi on samuti põhiseadusvastane.

Arvan, et kogu too esmaspäev ja pool teisipäeva on kohtus vaidlustatavad, kuid küsin endalt: kas ma tõesti tahan, et asi, mis on olemuselt halb (president Eestis) hakkaks paremini tööle (s.t. muutuks veelgi halvemaks – autokraatseks, veelgi koomilisemaks, kallimaks) või las ta koliseb-laguneb edasi?

Presidendiameti praeguseks väljakujunenud amoraalsus seisneb selles, et presidendikandidaat on valimistel seotud erakondadega. Samas kui omaette ametiisikuna peaks ta olema kogu rahva oma. Omal ajal mõtlesime selliste inimeste peale nagu Jaan Kross, Enn Soosaar, eksiilis-olev Arvo Pärt (kuni Vene väed olid veel sees). Praegugi mõtlen arstile – ülikooli konfraaterile professor Hele Everausile (kes on ravinud tuhandeid inimesi, päästnud tuhandete pisikeste patsientide elu, kes – muide – keeldus arstina kümnetest hiilgavatest pakkumistest maailma tippkliinikutes ja -ülikoolides). Või kas poleks hiilgav president professor Mart Noorma – tõeline tunglakandja, kelle puhtast unistusest sündis ESTCUBE’i satelliit tudengite loominguna? Või meie teine Lennart Meri – Valdur Mikita, kes mõistab meid rahvana pareminigi kui Andrus Kivirähk? Aga selleks, et neid kandidaate saaks kas või teoreetiliselt hääletada, peavad valimised tõesti olema salajased ja erakondlikkus välistatud.

Kadrioru uks lukku

On kindel märk, mis kinnitab, et konkreetne Mari või Jüri pole presidendi materjalist: see, kui ta osaleb presidendidebatis. S.t kui ta on nii tundmatu, et peab hakkama ennast tutvustama pisiasjade kaudu, millel pole selle ametiga mingit pistmist. Samas oleks ju lõbus, kui näiteks tippkirurg professor Peep Talving (opereeris Edgar Savisaart) hakkaks presidendidebatis vaidlema maestro Paavo Järviga (nad mõlemad oleksid hiilgavad presidendid!) kütuseaktsiisi või omavalitsuste tulubaasi üle! Kas pole tobe mõte?

Valimiste kord on nii, nagu ta on, aga praktika korrumpeerus lõplikult 30. augusti hommikuks, kui inimlik valimine oli saanud erakondlikuks. Sellele järgnev on loogiline: erakondades toimuvas on nii palju küünilisust, julmust, ropendamist ja valskusetegemist, et ma kardan, kas ühejalgne piraat John Silvergi julgeks tulla sellisesse seltskonda pokkerit mängima.

Eraldi võttes pole üheski neis asjaoludest midagi enneolematut – ammu enne Ilvese korterite ja Ärma afääre keevitas Konstantin Päts endale Toompeal maja (praegune Soome saatkond), mõnikord on presidente valitud ka erakonnatult, hääletamise lubadustel on ennegi valskust ette tulnud (riigikogu juhatuse valimisel ei kattu hääletustulemus kunagi sellega, mis ta peaks olema erakondadevahelise kokkuleppe põhjal), ja ega seegi, et Lennart Meri tuli hääletusele majaraamatu kui isikuttõendava dokumendiga pole teisest kategooriast kui kummi mälumine. Ent kui kõik need asjaolud juhtuvad ühes ja samas ajas ning kui neile lisandub veel hääletusprotseduuri ilmne moonutus, siis tundub mulle, et ongi käes soodus aeg asuda seda institutsiooni likvideerima.