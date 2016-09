Riigi Kinnisvara AS (RKAS) müüb enampakkumise korras alghinnaga 5,8 miljonit eurot Tallinna Maailmakaubanduskeskuse (WTC) kvartalis asuvad kinnistud, kuhu eskiisprojekti järgi saab ehitada kuni 11-korruselise kõrghoonekompleksi.

Enampakkumise käigus müüb RKAS kinnistud ja hoonestusõigused Tallinnas aadressidel Parda 3, 5 ja 7, selgub enampakkumise teates. Varasemalt on kvartalis tegutsenud muuhulgas riigikontroll ja muud riigiasutused, mis on aga sealt ära kolinud, kuna praegu kinnistutel asuvad hooned on amortiseerunud.

Aastal 2010 kinnitatud detailplaneeringu järgi võiks WTC kvartalisse ehitada kolm kuni 11 maapealse korrusega ärihoonet, ühe kuni 11 maapealse korrusega korteritega ärihoone ja ühe kuni 10-korruseline korteritega ärihoone. Toonase planeeringu järgi asusid krundid Narva maanteel ja Ahtri tänaval, ent aastal 2011 nimetas linnavalitsus kvartali ümber Parda tänavaks.

Kvartali eskiisprojektist selgub, et praegu paikneb kinnistutel amortiseerunud kontorihoone, mis on kavas lammutada. Naaberkruntidel on plaanis hoonestus rekonstrueerida.

Eskiisprojekt näeb ette rajada kinnistutele hoone, mis koosneb esitaks alumisest plaadist, milles on kõrvuti kolm korrust äri- ja viis korrust parkimispindu. Lisaks hakkaksid hoonel olema tornid, milles on kuus või seitse korrust kontoripindu.

Hoone paikneb eskiisi järgi kolmel kinnistul. Projekti ehitusalune pind oleks kokku 2294 ruutmeetrit ja hoonete brutopind 19 100 ruutmeetrit ning netopind 17 300 ruutmeetrit. Parkimiskohti hakkaks kompleksis projekti järgi olema 222.

RKAS-i korraldatavas kinnistute enampakkumises saab osaleda kuni 15. novembri pärastlõunani. Alghind on 5,8 miljonit eurot ning kõik kolm Parda tänava kinnistut müüakse ühe müügiobjektina. Hooneid müüvad RKAS ja WTC Tallinn AS.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix