August oli Tallinna korteriturul väga aktiivne kuu ning tehingute arv kasvas võrreldes juuliga 13%. Suurimaks üllatuseks võib lugeda Kesklinna tehingute arvu enam kui kolmandikulist hüpet, selgub Center Kinnisvara Tallinna korterituru värskest kuuülevaatest.

„Augustikuu tehingute arvu kasv ei tulnud üllatusena, küll aga selle kasvu suurus. Kokkuvõttes on Tallinna korteriturg oma mahult üsna tilluke ning teinekord võib üks uusarendus üldpilti päris palju mõjutada. 13% kasv on siiski nii suur, et paari maja „arvele“ seda kirjutada ei saa, pigem on majanduse üldine seis jälle muutunud inimeste jaoks grammikese soodsamaks. Teine põhjus on, et müüjate hinnaootused on viimasel ajal muutunud ka realistlikumaks, mis kiirendab müügiprotsessi ja suurendab tehingute arvu. Realistlikumad hinnaootused, usk jätkuvasse kasvõi väiksesse majanduskasvu ja püsiv palgakasv on selline kombinatsioon, mis võib paljude jaoks just praegu kodu soetamise taas aktuaalseks muuta,“ selgitas Center Kinnisvara tegevjuht Christian Ayrer.

„Eriti paistab silma Kesklinna piirkonna tehingute selline kasv. Juba päris pikka aega oli kesklinn pigem langustrendis – hinnad olid kõrgel ning tehingute arv tõmbus koomale. Ostja jaoks olid hindades liiga palju õhku. Nüüd on ilmselt kiire palgakasv hindadele jälle järgi jõudma hakanud,“ ütles Ayrer.

Tänavu augustis tehti Tallinnas kokku 816 korteritehingut. Seda on oluliselt rohkem, kui juulis (725) ning ka möödunud aasta augustis (728).

Korterite keskmine ruutmeetrihind oli pärast eelmise kuu hüpet küll väikeses languses (-1%), kuid tulenevalt suurest tehingute arvust kasvas ka korteritehingute kogumaht oluliselt 74,1 mln euroni.

Vaadates tehingute mahu muutust linnaosade kaupa, hakkab silma, et suur tehingute koguarvu tõus ei ole jagunenud ühtlaselt linnaosade vahel, vaid mõnes linnaosas on toimunud ka tehingute arvu langus. Eeskätt väärib märkimist Põhja-Tallinna ja Kristiine tehingute arvu langus.

Kuuülevaates on välja toodud ka viimase poolaasta hinnadünaamika linnaosade kaupa. Selgub, et juulikuine hinnatõus Kesklinna piirkonnas on taas asendunud langusega ning kuue kuu kokkuvõttes on Kesklinna korterid kaotanud 4% oma väärtusest. Poolaasta võrdluses on Kesklinna kõrval langenud vaid Mustamäe keskmine ruutmeetrihind. Haaberstis on hind püsinud kokkuvõttes sisuliselt muutumatuna. Kristiine, Põhja-Tallinna ja Pirita korterihinnad on poolaastaga oluliselt kasvanud.