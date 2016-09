Söögitegemine jääb "Köögi" tänases hooaja avaosas õige tagaplaanile, sest suurem aur kulub restorani seltskonnal omavaheliste suhete klaarimisele.

Maks ja Kati satuvad ootamatu kireöö tulemusena suurde jamasse ja peavad hakkama asitõendeid hävitama. Segased on ka Vika ja restoraniomanik Kollomani suhted. Ent nagu ikka, on ühe õnnetus teise õnn ja nii on lootust hooaja jooksul näha suuri arenguid mitme peategelase elus.

Komöödiasarja "Köök" uued osad on Kanal 2 ekraanil täna kell 20.