Tänaseks päevaks, kui lõpliku meeskonna nimekirja on esitanud kõik Premier League´i klubid, siis selgus ka arv, kui palju on igal võistkonnal enda kasvandikke.

Etteruttavalt olgu öeldud, et ükski meeskond oma kasvatatud mängijatega eriliselt ei hiilga. Mõndadel meeskondadel on see arv lausa null.

Omaette fenomenaalne on Londoni Chelsea, kes on laenule andnud lausa 38 meest, kellest suur osa on oma klubis kasvatatud mängijad. 25-mehelisse lõppvalikusse on jõudnud siiski vaid kolm.