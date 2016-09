9. juunil vallandas Järva-Jaani gümnaasiumi direktor Raigo Prants kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Priit Dievese, tuues põhjuseks, et tema alluv avaldas Õhtulehes arvamusartikli "Lastetud naised, laske oma ülikõrge latt alla!". Direktori hinnangul käitus Dieves arvamust avaldades ebaeetiliselt ja kohatult.

12. augusti jättis töövaidluskomisjonis, kuhu Dieves oma õiguste kaitseks pöördus, õpetaja taotluse end tööle ennistada rahuldamata, leides, et avaldaja ei väljendanud oma artiklis ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi.

"Meie kõigi sõnavabadus on saanud tõsise tagasilöögi," tõdes Dieves pärast komisjoni otsuse teatavaks saamist Õhtulehele. "Töövaidluskomisjon on välja saatnud signaali: kõik tööandjad võivad oma alluvad töölt lahti lasta arvamuse avaldamise eest. See tähendab aga vaikiva ajastu saabumist. Minu meelest on see otsus ekslik ja seetõttu olen otsustanud pöörduda edasi maakohtusse. Minu vallandamisega on rikutud minu põhiõigusi ja -vabadusi ning ma ei saa sellega leppida. Nüüd ja edaspidi kavatsen seista veelgi jõulisemalt sõnavabadust austava demokraatliku Eesti ühiskonna eest."

Priit Dieves kinnitas, et esitab avalduse kohtusse veel täna.