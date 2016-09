Rio paraolümpiamängudel hõbemedali võitnud belglanna Marieke Vervoort teatas, et on otsustanud eutanaasia kasuks. Naine kannatab parandamatu ja piinarikka degeneratiivse lihashaiguse all.

37aastane Vervoort, kes võitis üleeile ratastooli võidusõidu 400 meetri distantsis hõbemedali, teatas, et kirjutas eutanaasiapaberitele alla 2008. aastal, vahendas BBC.

Belgia meedia on kirjutanud, et Vervoort võib elust lahkuda pärast Riot, kuid naine ise eitas seda spekulatsiooni oma võidule järgnenud pressikonverentsil. Ta kinnitas, et ta naudib endiselt iga väikestki hetke. "Kui see hetk saabub, kui mul on rohkem halbu päevi kui häid päevi, siis on mul olemas eutanaasiapaberid, kuid aeg ei ole veel sealmaal,“ rääkis Vervoort.