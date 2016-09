Juhul kui salatis on olemas kaloririkkad lisandid nagu liha, juust või krutoonid, pole enam tegemist kuigi tervisliku söögiga. Siin on neli salatit, mida peaksid vältima juhul, kui soovid kaalu jälgida.

Salatit seostatakse alati tervisliku elustiiliga. Tavapäraselt on salatis rohkelt köögivilju, mis sisaldavad suurel hulgal vitamiine ja toitaineid. Samuti pole salatid reeglina väga kaloririkkad, kuid siiski, igal reeglil on teatud erandid, vahendab Gym Trainer.

Hoolimata sellest, et tegemist on salatiga, pole aasiapärane kanasalt eriti tervislik, sest kana ja nuudlid on praetud. Õlis praetud toit ei ole kunagi tervislik ning seda tuleks vältida. Salatis on tavaliselt olemas ka rohkelt magusaid apelsini viile, mis tõstavad kiirelt veresuhkrut.

Ameerikapärane salat, mida võib leida salati menüüst, kuid reaalsuses sisaldab peekonit, sinki, sinihallitusjuustu ja keedumuna. Selleks, et olla kindel, et salat on siiski tervslik, kontrolli enne tellimist, et see ei sisaldaks liigselt rasvast ja kalorirohket lisandit.