Täna algas riigikogu sügisistungjärk.

Uue istungjärgu algus on ikka tavapärasest pidulikum.Sõna võttis riigikogu esimees Eiki Nestor. Kõne pidas ka president Toomas Hendrik Ilves.

Ilves ütles, et ta ei mõista jätkuvalt neid, kes igal aastal heidavad vabariigi presidendile ette, et ta kutsub riigi sünnipäeva vastuvõtule kõik riigikogu liikmed.

"Iseseisvuse taastanud Eesti riigipead on just nii 24. veebruaril külalisi kutsunud ning loodan, et järgmine president jätkab seda parlamentaarset demokraatiat rõhutavat tava. Ja nõustub minuga, kui asendasin kuningliku protokolli, kus mitte-valitud välisdiplomaadid tulid tervitama enne meie riigi valitud esindajaid, vabariikliku protokolliga. Sest me oleme parlamentaarne riik," kinnitas Ilves.