TV3 eetrisse jõuab täna taas Katrin Lusti autorisaade "Kuuuurija", kus räägitakse tõlk Omari esimestest emotsioonidest Eestis ning uuritakse Otepääl juhtunud avariid.

Kuigi Omar on tuttav paljude eestlastega, on Eestisse sõit tema jaoks elu muutev sündmus. Omar ei ole kunagi varem Euroopas ega Läänes käinud ja ainiti mere nägemine oli tema jaoks elamus omaette. Eesti ilust oli Omar loomulikult lummatud, kuid milline näeb välja tema unistuste kodu? Kas see on sama ilus kui Eestimaa?

Saate esimeses pooles uuritakse Otepääl juhtunud liiklusõnnetust. Kannatada saanud vanaproua Ene väidab, et otsa sõitnud autojuht Margus soovib varjata sündmuste tegelikku käiku ja lohistas teda õnnetuspaigast kümneid meetreid eemale. Autojuht ise väidab, et midagi sellist pole olnud. Ka politseitöö ei anna vanaproua Enele aga piisavalt selgeid vastuseid, kuna korravalvurid saabusid sündmuskohale alles tund pärast esimest hädaabikõnet. Nüüd arvab proua Ene, et kogu õnnetus on kohalike võimumeeste poolt kinni mätsitud. Kas tõesti leiavad taolised sündmused maalilisel Otepääl aset?