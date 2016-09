Põllumeeste keskliidu juht ja ise 800pealist lehmakarja pidav Tõnu Post nendib, et peab praegu piima müües põhimõtteliselt ise peale maksma, aga loodab, et kriisile järgneb siiski tõus.

"Eelmisel aastal oli teraviljakasvatuses hea aasta, piimakarja kahjumit katsin teraviljakasvatuse ja tõuloomade müügiga Türki," näitlikustas ta enda põhjal, kuidas tuleb elada nii-öelda vana rasva peal, et hakkama saada. Tema sõnutsi saab kokkuostjalt piimakilo eest 21 senti, omahind oleks 27 senti. "Anname kilole kuus senti kaasa ehk maksame peale," nendib ta.

"Olukord on kahe aasta jooksul olnud stabiilselt hull," muigab ta kibedalt, et mingeid suuremaid tõuse pole ammu olnud. Ta ütleb, et normaalne hind oleks 30 senti, siis teeniks pisikesegi kasumi ja saaks vabamalt ära elada. "Sellise hinnaga, mis praegu, on toimunud piimakarja oluline vähenemine. 10 protsenti lehmadest on Eestist välja läinud," jätkab ta.

Mis motiveerib? "Jääda viimaseks väljalangejate hulgas," muigab ta. Ta lisab, et tänasest aktsioonist Toompeal on ehk kasu vähemasti nii palju, et see jääb poliitikutele silma ja poliitikud mõtlevad, mis on kohustused Eesti ettevõtluse ees. "Põllumajandus on ettevõtlus, aga mitte ainult. Oleme seotud maaeluga. Kui põllumajandusel on halvasti, siis tervel maaelul laiemalt."