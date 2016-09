Vahetevahel ehitatakse nii ekstreemseid masinaid, et need tunduvad täiesti hoomamatud ja isegi võimatud. Nii oli ka Lazareth LM847-ga, mille idee teostumist kuigi tõenäoliseks ei peetud. On ju lõppude lõpuks ka palju vähem ambitsioonikaid projekte pooleli jäetud.

Lazareth LM847 on aga täiesti töökõlbulik ning suudab isegi ringi sõita. Tegu on neljarattalise mootorrattaga, mille külge on kruvitud Maseratilt pärit 4,7-liitrine V8. Mootorrata jaoks ülisuur mootor suudab toota 470 hobujõudu ning masina pöördemoment on 620 Nm. Nelja rattaga kurvide läbimiseks on masinal niiöelda hingedega võllid, mis lubavad mõlemal rattal ka keeramisel kallutades maa peal püsida.

Uskumatu, et selline mootorratas valmis ehitati, uskumatu, et sellega sõita saab ning uskumatu, et keegi sellega sõita julgeb.