"Väga paljud külad on jäänud tühjaks. Efektiivsed piimatootjad on survele alla andnud ning ongi suured tühjad laudad," kirjeldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus praegust olukorda piimatööstuses.

Täna kogunesid tootjad ja nende toetajad Toompea ees, kus laoti maha piimapudelid, mis sümboliseerivad neid lehmi, kes rännanud piiri taha või lihtsalt lõpetanud tapamajas. Sõrmus ütles, et nad ennustasid juba paari aasta eest, et kui arengud jätkuvad - kaotame 100 000 lehma. Nii ongi läinud.

Põhimõtteliselt on talunike jaoks ränk tõik, et kokkuostuhind on väike - piimatöösturid ei saa suuremat summa maksta, kuna omakorda nõuavad jaeketid neilt piimatooteid väga odava hinnaga. "Klassikaline ebaaus kauplemisvõte. Ühe tootega püütakse tarbijat poodi meelitada. Hind on tehtud kunstlikult odavaks ning otsustatud juurdehindlusest mitte marginaali saada," selgitab ta.

Sõrmuse sõnutsi saaks poliitikud siin sekkuda, kui meie seadusandlust muudetaks ehk ebaausad kauplemisvabad ka seadusega keelatud oleks. "Eesti kuulub Euroopa Liidu 28. liikmesriigist vist kahe-nelja hulka, kus pole ebaausate kauplemistavade ohjamiseks praktiliselt midagi tehtud," kritiseerib ta. "Eestile tüüpiliselt otsime põhjuseid ja põhjendusi, miks ei saa midagi teha."

Aktsiooni käigus anti täna riigikogulastele üle ka nn Trooja lehm, mille sees oli 101 pakki "ohutut" kauasäilivat Poola piima.