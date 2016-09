Rapla korvpallimeeskond sõlmis lepingu Sloveenia päritolu Domen Bratožiga. 23-aastane ja 189cm pikkune tagamängija, kes liitub tiimi treeningutega käesoleva nädala neljapäeval, mängis viimased kaks hooaega Sloveenia klubis Tajfun.

2015/2016 hooajal mängis Bratož kõikides liigades kokku (Aadria liiga, Sloveenia liiga & Europe Cup) KK Tajfun Šentjuri eest 44 mängu, olles platsil keskmiselt 21,4 minutit. Teenitud aja jooksul viskas tagamängija keskmiselt ligi kaheksa punkti mängus, jagas 2,9 söötu ning tegi 1,7 vaheltlõiget.

Domeni noort korvpallurikarjääri ilustab 2014/2015. aastal KK Tajfuniga Sloveenia meistriks tulemine. Meistritiitli võitmist võib pidada erakordseks saavutuseks Sloveenia liigas, sest aastast-aastasse on liigat valitsenud kaks suurt korvpalliklubi Union Olimpija ja Krka.

Eelmise hooaja lõpus kutsuti Bratož Sloveenia rahvuskoondisesse, olles 18 valitud mängija nimekirjas. Kahjuks tuli aga hüppeliigese vigastuse tõttu koondiselaager pärast kümnepäevast treeningprogrammi pooleli jätta.

Domen Bratož: “Mul on hea meel, et minu mängija karjäär jätkub Eestis. Ma loodan, et kohanen kiirelt uute meeskonnakaaslastega, treenerite ja liigaga. Lisaks sellele usun, et klubil saab olema edukas ja võituderohke hooaeg”.