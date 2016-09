Plastik on saanud moemaailmas nii suureks trendiks, et varsti piisab ka kilekoti selga tõmbamisest ning soovitud trendipunktid ongi käes.

Kas sa kannad ikka veel puuvilla, nailonit ja siidi? Sellisel juhul oled sa moest täiesti maas. Kui uskuda New Yorgi moelavasid, siis uueks hittmaterjaliks on hoopis plastik.

Põhimõtteliselt tulekski endale mingi plastikkott ümber tõmmata ning ongi moekas välimus käes. Seejuures ei tasu muretseda, et plastik hirmsasti higistama ajab - see pidavat asja juurde käima ning mida higisem välimus on seda parem.

Seega, jälle üks põhjus juures, miks kilekotte korduvalt kasutada.