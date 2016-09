Ilmselt ei tule see kellelegi üllatusena, et igasuguseid meigitooteid on nii palju, et vajadusel võib nendega täita terve reisikohvri. Kuid, mis on need asjad, mida päriselt vaja on?

Kuigi meigifännid võivad tõesti endale soetada reisikohvri või isegi kahe jagu igasugust kosmeetikat, siis tavaolukorras ja mitte nii meigifännidel sellist hunnikut vaja pole ning saab hakkama ka palju vähemaga.

Meigikunstnik Maarja Liisa tõi välja kümme toodet, mis peaksid kindlasti olema iga naise meigikotis olemas.

Mis need on, vaata juba videost!