"Miks tundub kriiditahvli või sööginõude kriipimisel tekkiv hääl inimkõrvale nii halb?" on Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane" uurinud TheWaffleH0use.

"Sellele on kaks võimalikku seletust," on märkinud Kaeriuchi. "Üks on selline, et tahvli kriipimisel tekkiva heli sagedus on 2000-4000 Hz ehk see sagedus, mille puhul on inimese kõrvad kõige tundlikumad. Huvitaval kombel on inimbeebi nutt ka selles sagedusalas.

Teine selgitus on see, et kõik on peas kinni – heli võiks kõlada rahuldavamalt (või vähem tüütavalt), kui sa mõtleksid, et see tuleb mingist heliteosest. Kuigi sa siiski tunneksid judinaid üle oma keha."