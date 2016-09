Saksamaa käsipalli kõrgliiga 3. voorus teenis Dener Jaanimaa koduklubi THW Kiel hooaja teise võidu, kui sai kodus 34:23 jagu Lemgost. Jaanimaa saatis ainsa mängus tehtud pealeviske väravasse.



Mait Patraili tööandja TSV Hannover-Burgdorf koduklubi sai kodus 20:35 kaotuse Flensburg-Handewittilt. Kolm pealeviset teinud Patrail viskas ühe värava. Liigatabelis on Kiel nelja punktiga viie liidri seas. Hannover on kahe punktiga üheksas.



Saksamaa tugevuselt teises liigas mängivad eestlased teenisid nädalavahetusel võidu, viigi ja kaotuse.



Jürgen Rooba viskas kolm väravat, kui HSG Nordhorn-Lingen sai 33:28 jagu TUS N-Lübbeckest. Karl Roosna sai kirja ühe tabamuse, kui TUSEM Essen viigistas võõrsil 23:23 TV Emsdetteniga. Janar Mägi tööandja EHV Aue sai kodus valusa 19:20 kaotuse DJK Rimparilt. Mägi koosseisu ei kuulunud. Tabelis on TUSEM kolme punktiga 9., Nordhorn-Lingen kahe punktiga 12. ja Aue kahe punktiga 13.



Islandi kõrgliiga avavoorus jäi mullune hõbedameeskond Afturelding Selfossile alla 25:32. Mikk Pinnonen viskas Aftureldingi kasuks viis väravat.



Šveitsi käsipallikarikavõistluste avaringis sai Stäfa Lakers lisaajal 33:31 jagu STV Badenist. Marius Aleksejev seisis Lakersi puurisuul avapoolajal. Marius Lepp viskas kolm väravat.



Taavi Tibar viskas kaks väravat, kui Siuntio sai Soome kõrgliiga avavoorus 27:26 jagu Åbo IFK-st. Sten Toomla arvele jäi kolm väravat kui Grl IFK (endise nimega Kauniaineni West) viigistas 20:20 Vantaa Atlasega.