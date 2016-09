Põrutavad uudised: värskelt avaldatud uuringute kohaselt masturbeerivad teismelised poisid rohkem kui tüdrukud. See ei üllatanud meid. Aga kui asusime puhtalt seoses tööeesmärkidega teiste masturbeerimisalaste uuringute jahile, siis komistasime läbi aegade kõige hullemate eneserahuldamisel juhtunud äparduste peale. Hoiatus: need lood pole nõrganärvilistele.

"See on sagedasem, kui võite arvata," ütleb Duke'i ülikooli meditsiinikeskuse uroloogiakirurgia juht Judd Moul. "Olen näinud patsienti, kes on sisestanud oma ureetrasse aloe vera taime – ta ütles, et see tekitas temas nauditavat ja rahustavat tunnet."

Üks mees oli aga jõudnud arstile seetõttu, et ureetrasse sisestatud vaskne kõlarijuhe läks põies sassi. Dr Moul hindab, et aastas näeb üks uroloog kaht või kolme sellist juhtumit.

Pole vist vajagi rõhutada: kui sa ei taha just ette võtta üht väga piinlikku ja valusat uroloogi visiiti, siis hoia elektroonika ja taimed väljaspool oma põit.

Mees, kes murdis oma peenise

Oleme kuulnud õuduslugusid selles, kuidas tagurpidi pealratsutamise poos on väga käest ära läinud ning lõppenud murdunud peenise ja kildudeks läinud unistusega. Aga üks mees on seda teinud endale ise – mis on veelgi masendavam. Juhtum leidis aset Nigeerias ja toimus nii: mees hoidis oma vasaku käe nimetissõrme ja pöidlaga peenist juure ümbert ja pööritas seda parema käega enda suunas – nagu alati. Siis kuulis mees aga plõksu ja sellele järgnes valu. Tal oli siiski õnne – 5 päeva pärast operatsiooni suutis ta jälle erektsiooni saavutada.

Kas me peaksime muretsema selle pärast, et eneserahuldamine võib lõppeda eluaegse valuga? Eip. "Pole tõenäoline, et murrad peenise tavaliste masturbeerimistehnikatega," ütleb dr Moul. "Tol patsiendil võis olla liiga piinlik selgitada, mis tegelikult juhtus."

Mees, kes suri

On palju hulle seksitehnikaid, mõned hullemad kui teised. Aga on vähe nii eluohtlikke kui autoerootiline lämmatamine, mille käigus piiratakse seksi (tavaliselt masturbeerimise) ajal hapniku voolu ajusse.

Hapnikuvoo piiramine – läbi kägistamise või lämmatamise – öeldakse suurendavat naudingut ja loovat eufoorilist olekut. Tegelikkus on selline, et teadlased on leidnud sel fetišil seoseid teotustega minevikus, masturbeerimisega seotud süütundega ja üleüldisel riskantsusel ja põnevuse otsimisel.