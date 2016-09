Eile kella 22 paiku löödi Kullamaa vallas korteris omavahelise tüli käigus 46-aastast naist ja 17-aastast noormeest. Kahtlustatavana peeti kinni 62-aastane mees.

Vargus

Laupäeval kella 16 ajal avastati, et Haapsalus Jalaka tänaval on garaažiboksist varastatud akulaadija Wiltec. Kahju on 325 eurot.



PÄRNUMAA

Laupäeval kell 4.32 teatati häirekeskusele põlevast sõiduautost Sauga vallas Tammiste külas Laanepüü teel. Päästjate saabudes põles sõiduk lausleegiga. Päästjad kustutasid tulekahju, sõiduk hävines 80% ulatuses.

Eile kella 15.35 paiku käisid päästjad Tõstamaa vallas Pärakülas abis liiklusõnnetusel. Päästjad aitasid sõidukist inimese välja, tõmbasid avariilise sõiduki sõidutee äärde ning likvideerisid sellel süttimisohu.

Eile kell 11.14 sai häirekeskus teate tulekahjust Pärnus Riia maanteel. Teataja sõnul tuli korrusmaja korteriaknast suitsu. Sündmuskohal selgus, et korteriomanik oli prügikasti tulekahjule ise piiri peale saanud, päästjad kustutasid selle lõplikult. Esialgsetel andmetel oli prügikast süttinud halvasti kustutatud sigaretiotsast.

Siseruumides suitsetamine ei ole kunagi ohutu, ei teie tervisele ega ka varale. Tubasesse prügikasti visatud ning halvasti kustutatud sigaretiots võib endaga kaasa tuua kahju. Kortermajas mõjutab see ka teisi majaelanikke.

Kui suitsetaja peab just toas suitsetama, siis tuleks sigaret kustutada kõigepealt veega ning siis alles visata prügikasti. Põlevat sigaretti ei tohi ka kunagi aknast välja visata, sest see võib tuule abil kukkuda kuhu iganes, ka kellegi rõdule või aknast sisse ning tekitada põlengu.

Kehaline väärkohtlemine

Laupäeval kella 12 paiku löödi Pärnus 37-aastast naist.

RAPLAMAA

Saaremaa Otsingu- ja päästejuhtum

Laupäeval kella 21.51 anti merevalvekeskusele teada, et Mustjala vallas Panga küla lähedal on umbes 300-400 meetri kaugusel kaldast ümber läinud kalapaat. Kaldal olnud inimesed kuulsid merelt appikarjeid ja aitasid oma sõudepaadiga kaldale kolm inimest. Paadis olnud neljandat inimest, 51-aastast meest, leida ei õnnestunud. Teatele reageerisid Kuressaare politseijaoskonna merepäästjad, päästjad ja vabatahtlikud.

Kell 22.41 leidsid sündmuskohale teel olnud meedikud teelt kõndimas mehe, kellel oli õnnestunud ise kaldale jõudnud ujuda. Meedikute abi õnnetuses osalenud ei vajanud.

JÄRVAMAA:

Laupäeval kell 16.14 teatati häirekeskusele tulekahjust Koeru vallas Arukülas. Teataja sõnul tuli vana viljakuivati räästa alt suitsu. Päästjad selgitasid sündmuskohal välja, et hoone teisel korrusel põles praht. Tulekahju kustutati kell 17.03.

TALLINN:

Täna öösel kell 2.31 teatati, et aadressil Pirital Vaate põik põleb puukuur. Päästjad kustutasid põlengu kella 3.04ks.

HARJUMAA:

Eile kell 02.22 teatati Häirekeskusele tulekahjust Paldiskis Pakri tänaval. Päästjate saabudes põles viiekorruselise elumaja teisel korrusel ühe korteri köök. Korterist välja toodud meesterahva toimetas kiirabi haiglasse. Kustutustööd lõpetati kell 02.42. Põleng sai esialgsetel andmetel alguse küünlast.

Eile kell 3.49 teatati, et Saue vallas Alliku külas on süttinud põlema kõrvalhoone. Päästjad kaitsesid tule leviku eest lähedalasuvaid elumaju ja kustutasid põlengu kella 5.46ks.

Eile kell 17.12 teatati Häirekeskusele, et Saku vallas Männiku külas Männiku karjääris vette sõitnud sõiduautos Toyota Land Cruiser on inimene. Päästjad tõmbasid sõiduki kaldale ja tõid autost välja uppunud 25-aastase naise. Õnnetuse täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.

Eile kell 18.57 teatati, et Anija vallas Vikipalu külas on sõiduauto sõitnud suurde poriloiku ja ei saa sealt iseseisvalt välja. Inimesed autos otseses uppumisohus polnud, päästjad tõmbasid masina trossi abil loigust välja. Kiirabi vaatas sündmuskohal kolm autos olnud inimest üle, keegi hospitaliseerimist ei vajanud.

Eile õhtul kell 21.39 teatati, et Klooga alevikus Järve teel tuleb kortermaja ühest korterist suitsuvingu. Asja uurima sõitnud päästjad leidsid eest räige tuleohutusnõuete rikkumise. Nimelt oli joobes mees teinud enda korteri esikusse lõkke ja läinud kõrvaltuppa magama!

Õnneks olid naabrid enne päästjate saabumist lõkke kustutanud ning keegi viga ei saanud.

JÕGEVAMAA

Laupäeval kell 22.09 käisid päästjad Põltsamaa vallas Lebavere külas sõiduauto BMWga juhtunud liiklusavariil. Viga saanud juht tõsteti kühvelraami abil autost välja ning transporditi kiirabiautosse. Ühtlasi tagasid päästjad tuleohutuse.

Eile kell 12.47 käisid päästjad Jõgeva vallas Raaduvere külas veoauto ja sõiduautoga juhtunud liiklusavariil. Päästjad kogusid kokku veoauto kütusepaagist lekkinud diiselkütuse, eemaldasid süttimisohu ja puhastasid tee purunenud detailidest (Fotol).



PÕLVAMAA

Eile kella 14.12 ajal põles Põlvas Jaama tn järelevalveta suur oksahunnik, mis ohustas lähedal asuvat kasemetsatukka. Päästjad kustutasid tulekahju.

TARTUMAA

Eile kella 20.08 ajal süttisid Tartus Narva mnt Raadi pargis virna pandud puud. Päästjad kustutasid põlengu enne selle levimist.



VÕRUMAA

Laupäeval kell 16.04 põles Haanja vallas Simula külas lahtise leegiga suitsusaun. Päästjad kustutasid põlengu kella 16.56. Päästetöö juhi esialgsel hinnangul võis tulekahju alguse saada ülekütmisest.

Eile kella 5.43 ajal teatati, et Võrus Lille tn on tööstushoone ruumid suitsu täis. Suitsussukeldumise varustuses päästjad sisenesid hoonesse ja selgitasid, et vedrude lõõmutusahi ajas suitsu välja. Probleemi tekitas tehniline rike ja tõsisemat õnnetust sellest ei kujunenud. Päästjad tuulutasid ruumid.

LÕUNA-EESTI POMMIGRUPP

Laupäeval leiti Tartumaal Nõo vallas Keeri külas kaks 76 mm unitaarlasukomplekti ja kolmkümmend seitse 14,5 mm soomust läbistavat padrunit (Teisel fotol).

IDA-VIRUMAA

Laupäeval kell 02.00 käisid Narva päästjad kustutamas P. Kerese tänaval põlevat prügikasti ja kell 04.34 Kosmonaudi tänaval põlevat järelevalveta lõket.

Laupäeval kell 11.20 kutsuti päästjad Kohtla-Järve linna Järve linnaosasse Vahtra tänavale kustutama põlevat garaažiboksi. Kuna tuli ähvardas edasi levida kõrval olevatele garaažidele, pidid päästjad garaaži väravad maha lõhkuma ning sisenema garaaži. Garaažis põles metallist ahi. Põleng likvideeriti kella 11.53ks. Inimesed kannatada ei saanud.

Laupäeval kell 17.32 käisid päästjad Narvas Tallinna mnt 29 kustutamas maja taga põlevat prügi.

Laupäeval kell 21.11. said Jõhvi päästjad väljakutse Jõhvi linna A. H. Tammsaare tänavale, kus põles järelevalveta lõke.

Eile kell 16.49 käisid päästjad Jõhvis Narva maanteel likvideerimas kahe auto kokkupõrkel tekkinud süttimisohtu.

LÄÄNE-VIRUMAA

Laupäeval kell 17.06 käisid päästjad Rakveres Turu platsil kustutamas põlevat prügikonteinerit ja kell 18.28 Laial tänaval põlevat plastmassprügikasti.

Eile kell 00.47 said päästjad väljakutse Tapa linna Pikale tänaval asuvasse parklasse, kus põles buss. Päästjate kohale saabudes põles bussi esiosa, ohus olid ka kõrval olevad sõidukid. Päästjad kustutasid põlengu kell 01.36. Põlenud bussi kõrval olev mikrobuss sai kuumakahjustusi. Inimesed kannatada ei saanud.

Eile kell 02.02 käisid päästja Rakvere linnas Pikal tänaval, kus põles umbes 4 ruutmeetrine kuur, millest tuli ähvardas levida ka kõrval seisvale mahajäetud laohoonele. Päästjad kustutasid tulekahju kella 03.00ks. Inimesed kannatada ei saanud.

Eile kell 13.42 käisid päästjad Rakvere linnas Tallinna maanteel kustutamas prügikonteinerit.

IDA-VIRUMAA

Raske tervisekahjustuse tekitamine

Eile teatati, et Narva-Jõesuus J. Poska tänaval asuvast kortermajast toimetati haiglaravile 60-aastane koomas naine. Naisel oli alkoholijoove, verevalumid ja pea piirkonnas pindmised vigastused. Kahtlustatavana on kinni peetud 36-aastane mees.



Kehalised väärkohtlemised

Laupäeval teatati, et Sillamäel Kesk tänaval peksti 27-aastast meest.

Laupäeval teatati, et Narvas Vestervalli tänaval asuvas ühiselamus peksti 27-aastast naist.

Eile teatati, et Kohtla-Järvel Torujõe tänaval asuvas korteris lõi 41-aastast meest väikese haamriga tema 59-aastane eestkostja ja tekitas mehele kehavigastusi pea piirkonda.

Tööõnnetus