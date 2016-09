Varalahkunud Aarne Rannamäe oli klassi- ja kursuseõe Krista Aru hinnangul juba kooliajal karmilt otsekohene.

"Tegelikult hiljem, kui vanemaks saad, saad aru, et selle resoluutsuse taga olid mingid väga selged printsiibid," selgitas Aru Vikerraadio hommikuprogrammis ja lisas, et Rannamäel oli juba noorena väga hea arusaamine hea ja õige piirist, vahendab Menu.

Rannamäe ei väitnud tema sõnul kunagi, et asjad on just nii ja mitte kuidagi teisiti, vaid oli alati valmis kõige üle arutlema, vaidlema ja argumenteerima, mis tähendas, et ta oli alati ka ise teemaga väga palju tegelenud.

"Me peame alati mõtlema, et me oleme väga õnnelikud, et meil on olnud läbi aegade selliseid sädelevaid ajakirjanikke, kes on olnud ka inimesed. See mida Aarne suutis, seda on küll väga kurb täna öelda, tema suutis olla see, kelleks Juhan Peegel manitses ja õpetas meid saama: ajakirjanik olgu kõigepealt hea inimene, siis saab ta teha oma ajakirjaniku tööd ausasti ja inimestele silma vaadates. Aarne seda suutis!" ütles Aru.