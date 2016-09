Paris Saint-Germain - Londoni Arsenal Magus matš. Ja ka ääretult tähtis. Basel on küll läbi aastate tõestanud end sitke satsina, ent eeldatavasti sammuvad 16 tugevama hulka just PSG ja Arsenal. Seega on nende meeskondade omavahelised lahingud võtmetähtsusega alagrupivõitu silmas pidades.

Ning too saavutus on kaheksandikfinaalide loosimise puhul väga oluline, sest võitjaid (kelle seas on tõenäoliselt ka Hispaania gigandid ja Müncheni Bayern) omavahel kohe kokku ei loosita.

Võrreldes eelmiste aastatega on PSGs toimunud mitu olulist muudatust. Tähelepanuväärseim on kahtlemata staarründaja Zlatan Ibrahimovici siirdumine Manchester Unitedisse, aga alahinnata ei tasu ka keskkaitsja David Luizi lahkumist Chelseasse.

PSG pole koduliigas alustanud soovitud moel, kas Euroopas saadakse kohe ree peale? (AFP / Scanpix)

Samuti toimus vangerdus peatreeneri toolil: kolme hooajaga üheksast võimalikust kodusest trofeest (meistritiitel, karikas ja liigakarikas) kaheksa võitnud Laurent Blanci asendab hispaanlane Unai Emery, kes tüüris kolm hooaega järjest (!) Sevilla Euroopa liiga võiduni. Näis, kuidas tema eurovõimed PSGs avalduvad, aga koduste meistrivõistluste põhjal võib öelda, et imepärases löögihoos prantslased pole.

Kui mullu rappis PSG koduseid konkurente, kuis ise tahtis (38 mängust võideti 30 ja kaotati vaid kaks), siis tänavu on nelja vooruga kogutud seitse punkti (1:3 kaotus Monacole ja 1:1 viik Saint-Etienne'iga), mis annab tabelis alles 7. koha.

Suvisel mängijateturul Arsene Wengerile omase tagasihoidlikkusega tegutsenud Arsenal on kodumaal alustanud tõusvas joones: 3:4 kaotus Liverpoolile, 0:0 tiitlikaitsja Leicesteriga ning seejärel võidud Watfordi (3:1) ja Southamptoni (2:1) üle. Mängupilt pole olnud üleliia veenev, kuid arenevad päev päevalt nemadki.

Mängu koefitsendid Triobetis: Paris SG 1.87 Arsenal 4.1

FC Basel - Razgradi Ludogorets

Seitse aastat järjest Šveitsi meistriks kroonitud Basel on kodus vankumatu favoriit. Viis viimast Bulgaaria meistritrofeed oma auhinnakappi paigutanud Ludogorets pallib alles teist korda klubi ajaloos Meistrite liiga alagrupiturniiril.

Esimene kord oli kaks aastat tagasi ning toona kuulusid meeskonnad samuti samasse alagruppi. Kodus võttis Basel rahuliku 4:0 võidu, ent võõrsil suutis Ludogorets neid hilise värava toel šokeerida. Too 1:0 võit jääb igaveseks Bulgaaria jalgpalli ajalukku kui esimene selle riigi võit Meistrite liiga alagrupiturniiril.

Huvitaval kombel kohtusid Basel ja Ludogorets ka kolme aasta eest play-off'is. Toona jäid šveitslased kahe mängu kokkuvõttes peale 6:2 (4:2 ja 2:0).

Mängu koefitsendid Triobetis: Basel 1.67 PFC Ludogorets 5.2

Basel ja Ludogorets on teineteisele tuttavad eelmisest ja üle-eelmisest hooajast. (AFP / Scanpix)

B-alagrupp

Kiievi Dinamo - Napoli

Napoli on kvaliteedilt tiba kõvem sats, ent Dinamo on kodus alati tugev. Faktist, et augusti lõpus kaotati koduliigas 0:2 Poltava Vorsklale (viimati kaotas Dinamo kodumaal kellelegi peale Donetski Šahtjori 2014. aasta aprillis), ei tasu end pimestada lasta. Too tulemus oli selge tööõnnetus (Vorskla pallivaldamisprotsent oli 36 ning peale väravate ei suudetud ühtki täpset pealeööki teha).

Möödunud reedel toimunud Meistrite liiga peaproovis tegi Dinamo võõrsil Šahtjoriga 1:1 viigi. Küll aga räägib Dinamo kahjuks fakt, et 20 kohtumisest Itaalia klubidega on võidetud vaid kaks. Ja sedagi kümmekond aastat tagasi AS Roma vastu.

Mängu koefitsendid Triobetis: Dynamo Kiev 3.05 Napoli 2.35

Lissaboni Benfica - Istanbuli Besiktas

Mullune Meistrite liiga veerandfinalist versus valitsev Türgi meister. Besiktase puhul ei saa üle ega ümber sellest, et riigi ebastabiilne olukord peletas sealt mulluse edu ühe arhitekti, Saksa ründaja Mario Gomeze. Lisaks temale lahkus Besiktasest veel enam kui algkoosseisu jagu mängijaid. Tõsi, saadi ka asjalikke asendusi, näiteks Šveitsi koondise poolkaitsja Gökhan Inler, aga tegemist pole ikkagi sama satsiga, kes kevadel tšempioniks krooniti.

Ka Benficast krabatakse igal suvel paar-kolm asjalikku mängumeest ära, ent portugallaste seis peaks olema stabiilsem. Liiatigi soosib neid kodumuru, mis pole küll Besiktase omaga võrreldav koobas, ent abiks kahtlemata.

Mängu koefitsendid Triobetis: Benfica 1.72 Besiktas 5.0

Besiktas tegi mullu kodumaal võimsa hooaja, kuid tollest satsist pole tänaseks palju järele jäänud. Seejuures on lahkunud ka meeskonna suurim väravakütt Mario Gomez (karikaga). (Reuters / Scanpix)

C-alagrupp

FC Barcelona - Glasgow Celtic

Kui Barcelona toda mängu ei võida on a) tegemist imega; b) süüakse need mehed elusalt ära. Seda viimast seetõttu, et nädalavahetusel saadi Nou Campil šokk-kaotus (1:2) mullu esiliigas ja kolm aastat tagasi tugevuselt kolmandas liigas pallinud Deportivo Alavesilt.

See mõjus Barca meestele kahtlemata äratuskellana, mille najal on raske näha, kuidas juulikuus Gibraltari klubile Lincoln Red Impsile kaotanud šotlased peaksid Katalooniast positiivse tulemusega (viik või võit) naasma. Aga imesid jalgpallis juhtub.

Mängu koefitsendid Triobetis: Barcelona 1.04 Celtic 40.0

Manchester City - Mönchengladbachi Borussia

Laupäeval Manchesteri derbist võitjana väljunud Pep Guardiola jaoks on Borussia vana, ent mitte meeldiv tuttav Bundesliga päevilt. Müncheni Bayerni eesotsas osutus too Saksa sats Guardiolale äärmiselt ebamugavaks vastaseks: eelmisel kahel hooajal ei õnnestunudki katalaanil Bayernit Borussia vastu võidule viia, tulemuseks kaks viiki ja kaks kaotust.

Sellest hoolimata on ainsana nelja vooru järel Premier League'is täiseduga jätkav City matši selge favoriit. Mullugi kuulusid City ja Borussia samasse alagruppi ning mõlemal korral kirjutas kolm punkti tabelisse Inglise klubi, kes purjetas hiljem suisa poolfinaali välja. Väiksem pole Guardiola ja City siht tänavugi, mistap võib kindel olla, et nad keskenduvad hoolikalt edukale stardile.

Mängu koefitsendid Triobetis: Manchester City 1.38 Borussia Mönchengladbach 7.35

Mönchengladbachi Borussia pole Pep Guardiolale olnud meeldiv vastane. Näikse, kas uue klubiga negatiivne saldo pöördub? (Carl Recine)

D-alagrupp

Müncheni Bayern - FK Rostov

Olgem ausad, majandusraskustes sipleva Rostovi jaoks oli klubi ajaloo esimesele alagrupiturniirile jõudmine juba ülivinge saavutus. Siit edasi on iga teenitud punkt boonus. Kuigi Rostovi kambavaim koostöös kodupublikuga võib tänavu sepistada nii mõnegi supertulemuse, paistab Bayern võõrsil olevat liialt suur amps.

Ühtlasi on too kohtumine Carlo Ancelotti esimene euromäng Bayerni tüüri juures. Koduliigat on Bayern itaallasse juhtimisel alustanud kahe võiduga, väravate vahega 8:0. Rostovi reaalne siht on PSV murdmine ning jõudmine Euroopa liiga 1/16-finaali.

Mängu koefitsendid Triobetis: Bayern München 1.05 Rostov 40.0

Rostovi jaoks oli Meistrite liiga alagrupiturniirile jõudmine juba suur ja vägev saavutus. Siit edasi on kõik boonus. (AFP / Scanpix)

PSV Eindhoven - Madridi Atletico

Ei näe ühtki põhjust, miks mullune poolfinalist Atletico peaks tänavu Euroopas kehvemini esinema. Peatreener on neil sama (Diego Simeone) ning ükski põhimees suvel minema ei pagenud.

Küll aga ei maksa arvata, et Atletico Eindhovenist kerge vaevaga pääseb. Esiteks, möödunud hooajal kohtuti kaheksandikfinaalis, mille jooksul väravaid ei löödudki. Atletico edenes lõpuks penaltiseeria toel.

Teiseks, PSV võitis aasta eest grupifaasis kõik kolm kodumängu (2:0 Woflsburgi, 2:1 Manchester Unitedid, 2:1 Moskva CSKAd). Tollest satsist on nüüdseks lahkunud vaid keskkaitsja Jeffrey Bruma.