Pühapäeval suri vaid 47 aasta vanuses skandaalne Ameerika näitleja Alexis Arquette.

TMZ.comi teatel võitles filmides “Pulp Fiction” ja “Pulmalaulik” osalenud Arquette pikalt raske haigusega. Soovahetuse läbinud Alexise surma kinnitas veebiküljele ka vend Richmond Arquette, kelle sõnul oli Alexis lahkunud, kuulates David Bowie hitti “Starman”.

Aasta algul oli Alexis põhjustanud skandaali, väites, et superstaar Will Smith on homoseksuaalne.

Arquette’ide näitlejaperre kuuluvad ka Patricia, Rosanna ja David Arquette.