A. Veendu, et püss pole laetud. B. Aseta püss relvahoidikusse või –alusele, et see püsiks puhastamise ajal turvaliselt paigal. C. Eemalda polt ja sisesta vastav abivahend (bore guide), kaitsmaks toru puhastusvarda kahjutuste eest. D. Pritsi torusse puhastusvahtu, lase 10-15 min seista. E. Kruvi puhastusvarda otsa teravik, mis sobib su relva kaliibriga. Leota puhastuslappi puhastusvahendis ja seejärel pane see teraviku ümber. Lükka lapp läbi toru, alustades lukupoolsest küljest. Puhasta relva alati vaid ühe suunas – lukust suudme poole. Ära iial hõõru edasi ja tagasi. F. Pane puhastusvarda külge hari ja lükka kolm korda toru sellega läbi. G. Lükka torust läbi puhtaid lappe seni, kuni nad jäävad puhtaks. H. Puhasta lapiga poltlukk ise nii seest kui väljast.

Tänasel päeval on võimalik palgata sisuliselt kõigi tööde jaoks töömees, aga mõnd asja võiks siiski osata ise teha. Popularmechanics (PM) on pannud kirja 25 sellist 2016. aastal olulist mehelikku oskust ning koostanud spetsialistide abil igale tööle ka detailse juhendi. Et PM on tänapäevase mehe oskustes osas väga nõudlik ja põhjalik, avaldame selle nimestiku mitmes osas, siinkohal kolmas ja viimane.

Soojenda mootor, et karteris setted lahti tuleksid, seejärel tõsta auto üles või sõiduta rambile. Pane anum karteri tühjenduskorgi alla, seejärel eemalda kork. Lase kümme minutit õlil välja voolata. Eemalda filter ja tühjenda see anumasse, veendu, et O-tihend tuli ka ära. Kata uue filtri tihend näpuga kerge õlikihiga. Kui filtri paigaldusnurk sobib, siis täida uus filter õliga ja keera paika. Pane äravoolukork tagasi, eelnevalt pane sellele uus seib või tihend. Kalla mootorisse suurem osa õlist, seejärel pane mootor käima ja kontrolli lekkeid. Lülita mootor välja, lase sel paar minutit jahtuda, seejärel kontrolli õlitaset. Lisa ülejäänud õli kuni mõõtevarras näitab, et õlitase on piisav.

21. HDTV ühendamine

Kui kõrglahutusega telesüsteem valesti ühendada, siis võib see näidata kaunis halba pilti. Kõrge reso annab oma maksimaalse hiilguse välja siis, kui on komplektis õigete kaablite ja muude õigete materjalidega.

Tee kindlaks oma teleri maksimaalne resolutsioon, seejärel uuri, millist maksimaalset resolutsiooni lubavad pildi allikad. Kasuta sobivat kaablit. Kui teleri reso on allika omast väiksem või kui sa kasutad signaali alandavat kaablit, siis parimat pilti sa ei saa. Hea valik on HDMI kaabel.

22. Pidurite õhutamine

Kui piduripedaal hakkab tunduma kuidagi käsnjas, siis on aeg pidureid õhutada. Veendu, et pidurisadulal käivad kõik neli õhutuspolti kergesti lahti. Seejärel kasuta suurt pipetti, et vana piduriõli mahutist välja imeda. Puhasta mahuti ja täida värske piduriõliga. Pane õhuti külge peen voolik, et juhtida vedelikku anumasse. Lase abilisel vajutada piduripedaali. Ava veerandi pöörde jagu peasilindri kaugeim polt, seejärel sulge. Palu abilisel kergitada aeglaselt jalga pidurilt, seejärel seda taas alla suruda, kuni voolikust immitseb värsket vedelikku. Lisa vedelikku juurde. Korda protsessi ülejäänud kolme nurgaga.

23. Kanuuga aerutamine

Tasasel veel aerutades võiks kasutada J-tõmmet. Kalluta end ettepoole, nii et aeru vettepaneku koht on su põlvede ees. Tõmbe keskel peaks aerulaba olema vertikaalne ja üleni vee all. Laba veest välja võttes peaks see olema kanuuga paralleelne.

undefined (PantherMedia / Scanpix)

24. Rattakummi parandamine

Klaasikillud, naelad – kõik mõni terav objekt su jalgrattasõiduplaanid ära rikub, siis tee järgnevat. Eemalda ratas. Pressi tühjakslastud rehv veljelt maha, alustades ventiilist vastastpoolt. Eralda rehv ja õhukumm. Kui rebend on suurem, võta õhukumm välja. Väiksema augu leidmiseks pumpa kumm täis ja tunneta, kust õhku välja paiskub. Vajadusel suru kumm vette ja vaata, kust kerkib mulle.

Kasuta augu lappimiseks rattakummi remondikomplekti ja tee seda nii, et lapp kestaks kummi eluea lõpuni. Enne rehvi veljele tagasi paigaldamist pühi selle sisemus lapiga puhtaks, et sinna ei jääks midagi teravat, mis võib kummi uuesti lõhkuda. Seejärel pane rehvi serv pooles ulatuses veljele. Topi sisekumm väliskummi sisse ja lükka ventiiiliots läbi velje ventiiliaugu. Pumpa sisekummi natuke õhku, et see ei jääks kuhugi volti või valesti. Siis meelita ventiilikohast alustades ülejäänud rehv veljele. Jaga velg neljaks ja tööta korraga kahe kõrvutise neljandikuga.

25. Wifi-võrgu laiendamine