Tänavu kinodesse jõudnud ja paljukiidetud "Päevad, mis ajasid segadusse" (režissöör Triin Ruumet) on vaatajanumbrite poolest üheksandal kohal – 90ndatest rääkivat filmis käis kinos vaatamas 62 262 inimest.

Laste lemmik "Lotte ja kuukivi saladus" (režissöörid Janno Põldma ja Heiki Ernits) on 73 336 vaatajaga kaheksandal kohal.

"Ma pean ennast võrdlemisi energiliseks ja avatud inimeseks. Lottet dubleerides, põhiline märkus, mis Janno Põldma ütleb mulle, et veel energilisemalt, veel lahtisemalt, veel suurema rõõmuga. Lotte teeb mulle energiahulga osas päris korralikult ära," muigab koeratüdrukule filmis hääle andnud Evelin Võigemast.

2007. aastal jõudis kinodesse "Jan Uuspõld läheb Tartusse" (režissöörid Andres Maimik ja Rain Tolk), mis Uuspõllu enda sõnul sündiski poolenisti tema enda elust sel ajahetkel. Kinos käis filmi vaatamas kokku 73 336.

Režissöör Toomas Hussari film "Seenelkäik" tõi kinodesse 73 840 inimest.

""Seenelkäik" on igavesti vahva film,“ ütleb Malmsten. Ka Uuspõld nõustub ja lisab, et Hussari näol on tegu vaat et ühe andekaima stsenaristiga.

Henrik Normanni ja Madis Millingu kuulsaks mängitud Maie ja Valdur said enda filmi 2003. aastal. "Vanad ja kobedad saavad jalad alla" (režissöör Rando Pettai) tõi kinno 81 921 inimest.

Neljandalt kohalt leiab režissöör Margus Paju filmi "Supilinna salaselts", mida käis kinos vaatamas 90 746 inimest.

"Kinos vaadates tundus, et selline peaks üks lapsepõlv olema. Ja suvi," rääkis Evelin Võigemast, kes ka ise filmis kaasa tegi.

Kolmandalt kohalt leiab Elmo Nüganeni suurejoonelise ajaloofilmi "1944", mida käis kinos vaatamas 115 599 inimest.

"Ehk selline esimene (Eesti) film, kus lahingustseenid on nagu päris," leiab filmi kommenteerides näitleja Märt Avandi.

Samuti Nüganeni film, 2002. aasta "Nimed marmortahvlil" tõi kinodesse 168 113 inimest.

"Arvan, et see oli väga oluline film, et see sel ajal tehti. Ja Elmo Nüganeni debüüt," rääkis režissöör Ivo Felt.

Taasiseseisvumisaja vaadatuimat filmi – "Klassikokkutulekut" (režissöör René Vilbre) on kinos näinud 188 504 inimest.