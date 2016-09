Lauljatar Helen Adamson on müüki pannud end truult teeninud neljarattalise sõbra. "See auto on mulle nõnda eriline, sest tegemist on minu unistuste autoga - kui tema esimene mudel 2005. aastal välja tuli, armusin ka kohe sellesse masinasse," meenutab Adamson seda, kuidas autoni jõudis. Paraku jäi sõiduk toona tema jaoks lihtsalt liialt kalliks.

Nii tuligi lauljannal mõned aastad oodata ja sõita Volkswagen New Beetlega. Läbi suurte pingutuste soetas Adamson siiski oma unistuste auto. "Tol ajal ma naersin sõpradele, et ma olen see eeslane, kes ostab endale hinnalise auto aga bensiini osta ei jõua," naljatleb ta.

Helen on kokku arvutanud, et viie aasta jooksul on ta autoroolis istunud 72 päeva ja sõitnud läbi kõik esinemised Eestis ja isegi Soomes ning ka Lätiski käinud. "Ma arvan, et poolte minu plaadi lugude meloodiad ja sõnad sündisid just autoroolis olles. Vähemalt poole ajast maanteel olles ma laulan roolis, neid laulutunde autos on ikka väga palju ette tulnud," pajatab lauljanna.