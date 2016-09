Presidendikandidaadi sõnul võiks ühiskonda ühendavaks faktoriks olla tema isiklik näide: "Mõtlen, et ma võin ühendada rahvast isegi enda näitel – et venelanna võib olla Eesti kodanik ja kandideerida presidendi kohale.“

"Ma ei soovi end teiste kandidaatidega võrrelda, sest lõppude lõpuks on see valijameeste otsus. Aga miks ma arvan, et ma oleksin parim president ? Esiteks annab mulle kindlust ulatuslik toetus ühiskonnas. Nii noorte kui ka nende seas, kes on vanemad. Venelaste, eestlaste ja teistest rahvustest inimeste seas. Minu jaoks ei oma ju tähtsust, millises keeles inimesed kodus räägivad. Minu jaoks on tähtis, et nad armastaksid ja austaksid Eestit, austaksid tema kultuuri ja keelt . Ma arvan, et ma võiksin saada presidendiks, kes ühendab. Kuna me viimastel aastatel üha eemaldume üksteisest, on tarvis presidenti, kes lisab kindlust, ühendab rahvast, kõneleb kogu rahva eest, aga ka esindab Eestit välispoliitikas,“ kõneles telekanali ETV+ hommikusaatele "Kofe+“ intervjuu andnud Marina Kaljurand.

Samas kinnitas Kaljurand, et hoolimata oma vene juurtest ei osaleks ta Moskvas võidupäeva pidustustel seni, kuni Venemaa ei tagasta Ukrainale Krimmi . "Seni, kuni käib Ukrainas sõda, seni, kuni on okupeeritud Krimm, ei pea ma võimalikuks, et ma seisaksin 9. mail tribüünil koos president Putiniga ning tervitaksin neid vägesid, kes täna peavad Ukrainas lahinguid. Mis puudutab suhteid Venemaaga, siis – Venemaa on meie naaber. Loomulikult on vaja Venemaaga suhelda. Seda teeb välisministeerium – ametnikud, minister. Aga presidendi visiit on sümbol. Ja seda ma ei teeks,“ rõhutas Kaljurand.

Kaljurand ütles, et ta ei vaja kaastunnet ja oma otsused võtab ta vastu iseseisvalt. "Olen piisavalt iseseisev inimene. Ma olen tingimustes võtta vastu iseseisvaid otsuseid ja kaastunnet pole mulle vaja. Mida ma täna tõesti vajan, on toetus. Aga oma otsused võtan ma ise vastu.“

Kaljurand ütles ETV+le, et praeguseks on tal olemas toetus kõigilt erakondadelt, välja arvatud EKRE. Ta teatas, et kavatseb suhelda kõigi parlamendi erakondadega välja arvatud EKREga. "Ma ei kavatse kõnelda parlamendi EKRE fraktsiooniga. Mind toetab valijameeste kogust üks EKRE liige. Mis aga puudutab partei juhtkonda, siis nendega ma kõnelema ei hakka,“ ütles Kaljurand.

EKRE liikmed on nõudnud Kaljurannalt tõendeid selle kohta, et ta on sünnilt Eesti kodanik, mis annab talle õiguse presidendiks kandideerida. EKRE esimees Mart Helme on teatanud, et Kaljuranna peamine probleem seisneb sellest, et ta on venelane. Kaljurand ütles, et peab seda pseudoprobleemiks.

See, et ta presidendi valimiste ajaks välisministri ametist loobus selle asemel, et võtta valimiste ajaks puhkust, on Kaljuranna jaoks põhimõtteline küsimus. "Ma arvan, et see on südametunnistuse küsimus. Ma ei saa minna valimistele Reformierakonna kandidaadi Siim Kallase vastu, jäädes samal ajal liikmeks valitsuses, mida juhib sama partei.“