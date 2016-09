Loode-Indias vägistati moslemist naine, kellele pannakse süüks hindudele püha looma lehma söömist, vahendas BBC.

20-aastane naine kinnitas BBCl Urdule, et teda ja ta 14aastast sugulast rünnati Haryana osariigis Mewatis kaks nädalat tagasi. Samuti olevat sama meestejõuk surnuks peksnud tema onu ja tädi.

Naise sõnul pole ta veiseliha söönud. Hindud austavad lehmi ja paljudes osariikides on veiste tapmine keelatud. Sama seadus kehtib ka Haryana osariigis.

Mewat asub India pealinnast Delhist umbes saja kilomeetri kaugusel. Piirkonnas elavad enamasti islamiusulised ja nende suhted hindudega on pingelised. Hiljuti jõudis uudistesse, et Mewati politseinikud kontrollivad toidukohti, et nende menüüs poleks loomaliharoogi.

Mewati islamiusuliste kogukonna eeskõneleja Ramzan Chaudhary sõnul on moslemid juhtunust šokis.