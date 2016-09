Kuigi valitsusparteid ajasid mitu aastat Saaremaa silla ehitamise asja ja ka uuringud silla heaks kiitsid, vajus selle ehitamise plaan kohe unustusse, kui Tallinna sadama juhid Saaremaa laevakompanii omanikult Vjatšeslav Leedolt tema laevaühenduse toetamiseks pistist küsisid, kirjutab Pealinn.



Saaremaa ja mandri vahelise püsiühenduse uurimiseks on riik kulutanud üle kahe miljoni euro uuringutele, mis sillaehituse heaks kiidavad. Kõikvõimalikud poliitikud on kõvahäälselt kinnitanud, et Saaremaa ja mandri püsiühendus tuleb kohe-kohe. Nii teatas toonane IRLi majandusminister Juhan Parts 2007. a, et Saaremaa sild tuleb aastaks 2015. Reformierakonna poliitik Arto Aas aga kirjutas oktoobris 2010, et "Tallinnast Mäoni ulatuva neljarealise maantee kõrval on Saaremaa silla ehitamine üks olulisemaid eesmärke".



Aastatel 2012-13 kadus püsiühenduse teema täiesti ootamatult valitsuspoliitikute retoorikast. Järsku valitses silla rajamise ümber surmavaikus. Siin tasub meenutada Tallinna Sadama juhtide Allan Kiili ja Ain Kaljuranna vahistamist uute parvlaevade ehitamisel võetud suurte altkäemaksude pärast. Samuti, et Allan Kiil oli 2014. aastal praamioperaator Vjatšeslav Leedolt küsinud nelja miljonit eurot, kindlustamaks Leedole valitsusparteidelt poliitilist toetust, et too saaks parvlaevadega saarte vahel edasi opereerida.



Juba 1976. a, sügaval Nõukogude ajal silla projekti kallal töötanud insener Priit Willbachi sõnul oleks sild pikema aja peale mõeldes majanduslikult palju odavam, kui parvlaevadega opereerimine. "Miks riik näiteks ehitab seda uut nelja ministeeriumi hoonet? Väidetakse et sellest tuleneb kokkuhoid. Samamoodi tuleks kokkuhoid ka Saaremaa sillast," ütles Willbach.



Uued parvlaevad on 15 aasta pärast taas vananenud ja vajavad järjest enam remonti. Seega ei tasu neisse investeerimine ära. Praegu ehitaks silla 250 mln euroga. Uued parvlaevad lähevad maksma 110 mln euro ringis, kuid see pole kaugeltki ainukene kulu. Maksma läheb ka nende edasine hooldus ja järjest kallinev kütus. Samuti kaebas praamioperaator Leedo tänavu juunis Eesti riigi peale Euroopa Komisjonile, sest riik Tallinna Sadama näol poleks tema hinnangul tohtinud parvlaevahankel osaleda. Kui asi lõpeb riigi jaoks kehvasti, võib see tuua 200-300 mln eurose kulu.



Parvlaev Regula soetamine Leedolt nn varulaevaks maksis riigile neli mln eurot. Koos parvlaevade rentimisega Vjatšeslav Leedolt ja Olav Miililt, et liiklus ei katkeks, tuleb kokku 10 mln, jne.



Seega sõltub Euroopa Komisjonist otsusest, kas riik peab ühe Saaremaa silla maksumuse oma käpardliku poliitika tõttu trahvi näol korstnasse kirjutama. "Ilmselt oli siin taga Ansipi-Partsi diil, et minnakse Leedo variandi peale," oletas Willbach. "Aga siis hakkas Leedo ootamatult... noh, teatud tingimustele (raha maksmisele) vastu. Siis ei jäänud enam muud üle, kui kiiresti-kiiresti see parvlaevahange ära teha, kus sunniti osalema ka Tallinna Sadam. Kõik see on muidugi selline poliitika, mida ei tohiks olemas olla."



Lisaks Saaremaa sillale oli aga ka jalus veel toonase majandusministri Partsi plaan, et riik ostab ise laevad ja operaator leitakse konkursi korras. Lisaks soovile parvlaevakuningalt raha välja pressida võib kogu selle sillaehituse külmutamise taga peituda ka üks reformierakondlikest majandusdogmadest, et riik ei tohiks laenu võtta.

