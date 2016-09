Need on:

Tõsi, väga palju trende sobivad tõesti ainult 20ndates noortele, kuid see ei tähenda sugugi seda, et vanemad naised ei saaks moetrende järgida. Näiteks järgmised viis moetrendi sobivad kandmiseks ka 40ndates naistele, kinnitab veebiportaal Pure Wow.

1. Kellukese kujuliste varrukatega pluusid. See on hetke üks kuumimaid trende, mida sobib kombineerida näiteks kitsa säärega pükstega.

2. Kaelarätik. Need on samuti ühed hetke kõige kuumemad asjad, mida kanda ning ilmselt sobivad need just kõige paremini veidi vanematele naistele.

3. Sirge säärega teksad

4. Peenikeste õlapaeltega öösärki meenutavad kleidid. Kuigi see tundub olevat rohkem noorte trend, siis tegelikult kannavad selle ideaalselt välja ka veidi vanemad naised.