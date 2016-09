Nädalavahetusel toimus Kultuurikatlas tätoveeringu- ja elustiilimess, kus lisaks naha sisse tikitud tätoveeringutele sai tutvuda kõige muuga, mis kuulub sellesse maailma. Tätoveerimissalongi Mamas Pride Tattoo Studio tätoveerija Aleksander-Leonhard Erm räägib pisut, millised tätoveeringud populaarsed on.

"Kõige lihtsam on vaadata selle järgi, mida teevad popartistid, lauljad ja näitlejad," ütleb Erm. "Praegu on naiste seas kõige populaarsemad mandalad. Ja endiselt ka kirjad - see on läbiv teema." Oma populaarsust on hakanud aga kaotama tribal-stiilis tätoveeringud. "See on läinud maoori mustriks."

Kui palju juhtub Ermil aga seda, et klient tuleb salongi ja ütleb, et vot, nüüd ma tahaks sellist tätoveeringut, nagu Rihanna omale äsja tegi? "Õnneks väga ei tule, sest me räägime interneti teel juba ära, mis pildiga tegu on," ei pelga tätoveerija klienti ka ümber veenda.

Vaata videost, mida Aleksander-Leonhard Erm Õhtulehele veel rääkis.