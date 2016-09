Esmaspäeval kogunenud Reformierakonna juhatus kiitis heaks erakonna esimehe, peaminister Taavi Rõivase ettepaneku kinnitada välisministri kandidaadiks senine haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ja haridus- ja teadusministri kandidaadiks senine Riigikogu liige, varasem rahandusminister Maris Lauri.

Jürgen Ligi kirjutas Facebookis enda uuele töökohale määramisest nii: "Ei lugenud, et ma ei taht asjast rääkida, peaminister on targem ja hommik ka.

Asi on tekitanud vist juba sama palju viha kui ahnuse jutt mulle nalja - arvestades kogu vägivalda kõige taga. Mind on toodud ikka jõuga, hüljatud kohti täitma ja hädasid lahendama, mitte pole ma ise unistustes elanud. Poliitikas loeb pilt, heli ja kampaania, mispärast mul pole tegelikult olnud mingit lootust. 10 aktiivset aastat kulus, et pudeneks esimene portfell, loobunud sõbralt ja diplomaadilt, ja seda oli juba kôigile teistele pakutud. Kohast Laari valitsuses olin enne keeldunud - ei tundnud endal spetsiifika natuuri ega kogemust."

Ligi lahkas ka oma karjääri erinevates ministriametites: "Hariduses ja teaduses olen enda meelest hariduste (ôpetaja oma seal sees), tausta ja kogemuste pârast, tegelikult aga saadi see koht enne mind hoopis teisiti ja aastaga teda lihtsalt enam ei tahetud. Ja siis ei tahetud minu tõttu koalitsioonilepet alla kirjutada. Rahandusse sattusin justkui pärast rahanduskomisjoni ja majandushariduse pärast, aga päriselt kuna oli kriis ja polnud valitsust ega otsuseid. Püssidki olid põõsas. Poolteise aasta pärast sain teada, et reformid, eelarve, euro ja "parima" tiitlid on küll ja küll ja vaheldust on vaja, olen vaba. Vot siis küll pahandasin, aga teisiti läks muul põhjusel. Vastu ootusi olen tulnud, aga kui läinud, on kolleegid jätnud sooja tunde, et läinud on üle ootuste hästi - mis muidugi ei ütle, kas ootused olid nii all vôi tulemused üleval."

"Välisasjadest ei tea ma vähemalt pooli, aga välismaale viltu olen olnud lapsest saati. Vene ajal valisin geograafia ja Eesti ajal välismajanduse, isegi ärijuhtimist õppisin osalt "rahvusvahelise" pärast, mis reedab huve. Kohustused ja komisjonid on aga kaitseministril, riigikaitse komisjoni esimehel, rahandusministril, NATO parlamentaarse delegatsiooni esimehel," jätkas ta.

"Kahju on jätta haridust ja teadust ja rohkem ma millelegi ei vihja - portfellid ju kuulavad ja saavad valesti aru. Valijameeste allkirjade peale pole ma ka kunagi mõelnud, tõsiselt. Ja vägivad tegelikult inspireerib. Lahingud võtan vastu ja ei kurda," lõpetas Ligi oma postituse.