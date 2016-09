On kaunis, kui kaks armastavat ja omavahel sobivat inimest on teineteisele elus nii esimesed kui ka viimased. Paraku juhtub seda haruharva. Brittide seas viidi läbi uuring, kus selgitati välja number, mitu partnerit peaks inimesel olema, enne kui selle õige leiab.

Niisiis, küsitluse tulemusel selgus, et see maagiline number on 12, vahendab Female First.

Mis puudutab meeste seksuaalpartnerite arvu, jääb naiste arvates aktsepteeritav skaala vahemikku 3-16, kuid ideaalne number oleks siiski 10.