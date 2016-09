Eesti Perearstide Seltsi koostatud perearstipraksise kvaliteedijuhise alusel valitud tänavused parimad praksised on selgunud - tunnustuse pälvis 54 perearstipraksist üle kogu Eesti.

Perearstipraksiseid hinnatakse eelkõige tervikuna, kuid hindamisel võetakse arvesse erinevaid aspekte, näiteks praksise töökorraldust, arstiabi kättesaadavust, ravi kvaliteeti, sealhulgas haiguste ennetamist, arstiabi järjepidevust ning koostööd patsientidega.



Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liikme Triinu-Mari Otsa sõnul oli tänavu parimale ehk A-tasemele kandideerijaid rekordarv. „Kõige kõrgema taseme kategooriale kandideerimiseks esitasid andmed 70 praksist. Pärast praksiste hindamist jäi sõelale 54 perearsti või perearstikeskust – see number on eelmiste aastatega võrreldes kasvanud,“ kommenteeris Ots.



Triinu-Mari Ots toob esile, et parimaid praksiseid ühendab soov areneda nii organisatsioonina, pakkudes sealjuures häid võimalusi arstidele ning parimat abi patsientidele. Auditeerimise protsess pakub tema hinnangul nii audiitoritele kui praksistele võimalusi kogemuste vahetamiseks ja töökorralduse parendamiseks.



Esmakordselt kaasati auditeerimisse juhuvalim järgmise taseme praksistest, mis andis parema ülevaate ning tegi auditeerimisprotsessi põhjalikumaks. Esimest korda osalesid auditeerimise protsessis partneritena ka Terviseamet ja Eesti Haigekassa.



Haigekassa esmatasandi paketi arenduse talituse juht Külli Friedemann toob võrreldes varasemate aastate valikuga välja selle, et esimest korda on perearstipraksised seotud perearstide kvaliteedi lisatasu süsteemiga, milles osalemine on alates 2015. aastast kohustuslik. „Haigekassa peab oluliseks perearstikeskuste kvaliteedi tõstmise motiveerimiseks hinnata perearstikeskust kui tervikut. Kvaliteedi tõstmine on ka meie kindlustatute huvides — kui praksis toimib vastavalt kvaliteedistandarditele, saavad sellest kvaliteetse ja tulemusliku ravi näol kasu ka patsiendid,“ lisas Friedemann.



Otsa sõnul on tublid ka need praksised, kes tänavu A-taset ei saavutanud: „Alati saab leida kohti, mida oma töös veel paremini teha ja see ongi kvaliteedisüsteemi üks eesmärke – kuidas aidata kõikidel perearstidel veel kvaliteetsemat teenust osutada,“ ütles Ots.



Parimad praksised 2016 (tähestikulises järjekorras)





1. Andri Meriloo Arstikabinet OÜ

2. Astermed OÜ

3. Doktor Kraft-Jaaksoo OÜ

4. Dr. Merike Tubli OÜ

5. Elva Kesklinna Perearstikeskus OÜ

6. Eraarst Kersti Veidrik OÜ

7. Eve Mõistuse Perearstikeskus OÜ

8. Järveotsa Perearstikeskus OÜ

9. Jürgenson PAK OÜ

10. Kadrina Tervisekeskus OÜ

11. Kose Perearstikabinet OÜ

12. Laagri Perearst OÜ

13. Linna Tervisekeskus OÜ

14. Linnamõisa Perearstikeskus OÜ

15. Magdaleena Tervisekeskus OÜ

16. Margut Soomann

17. Medicum Perearstikeskus AS

18. Meditiim OÜ

19. Meie Tervis OÜ

20. Merekivi Perearstid OÜ

21. Mõisavahe Perearstid OÜ

22. Mähe Perearst OÜ

23. Märjamaa Perearstikeskus OÜ

24. Panakeia OÜ

25. Perearst Aet Valgepea OÜ

26. Perearst Anne Kaldoja OÜ

27. Perearst Anu Vasar OÜ

28. Perearst Hiie Karelson OÜ

29. Perearst Inna Viik OÜ

30. Perearst Irina Fomkina OÜ

31. Perearst Külvi Peterson OÜ

32. Perearst Mairi Kotsar OÜ

33. Perearst Mall Lepiksoo OÜ

34. Perearst Mare Torn OÜ

35. Perearst Minija Pääslane

36. Perearst Piret Tammist OÜ

37. Perearst Sirje Saar OÜ

38. Perearst Svea Rosenthal OÜ

39. Perearst Taimi Laur OÜ

40. Perearst Tiiu Kaasik OÜ

41. Perearst Tiiu Tootsi OÜ

42. Perearst Ülle Perend OÜ

43. Perearstid Rauam & Gavronski OÜ

44. Perearstid Takker Ja Sarapuu OÜ

45. Peremed OÜ

46. Pirita-Kose perearstikeskus OÜ

47. Rakvere laste tervisekeskus OÜ

48. Randvere Perearst OÜ

49. Saku Tervisekeskus OÜ

50. Sõmeru perearst OÜ

51. Tabasalu perearstikeskus OÜ

52. Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse OÜ

53. Ädala perearstikeskus OÜ

54. Ülikooli perearstikeskus OÜ