Peale äsja lõppenud US Openit, sai WTA tabel värskendust, kui naiste maailma esireketiks tõusis sakslane Angelique Kerber.

Varasem edetabeli juht Serena Williams, sai esikohal troonida lausa üle kolme ja poole aasta. Uus esinumber Kerber, on sel hooajal näidanud vägevat mängu, kui on võidu võtnud nii Austraalia lahtistelt, kui nüüd ka US Openil. Samuti mängis sakslanna olümpiamängude finaalis.

US Openil avaringis kaotanud Eesti hetke parim tennisist Anett Kontaveit, langes WTA tabelis lausa 36 pügala võrra ning hoiab nüüd 126. positsiooni. Vigastusega kimpus olev Kaia Kanepi on langenud 260. reale.

Meeste ATP edetabeli tipus on jätkuvalt Novak Djokovic, Andy Murray ning Stanislas Wawrinka ees. Jürgen Zopp platseerub 207. kohale.