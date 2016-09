Vabaerakonna esimees Andres Herkel kommenteeris uue haridus- ja teadusministri ning välisministri kandidaadi nimetamist, et õige oleks olnud seada välisministri ametise Taavi Rõivas ja leida valitsusele uus peaminister.

"Senine minister lahkus päevapealt ametist Eesti Euroopa Nõukogu eesistujaks olemise ajal ja ka Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Donald Tuski Tallinna-visiidi päeval. Sellises olukorras oleks võinud olla kaks võimalikku head lahendust halva olukorra juures. Esiteks olnuks õigem leida sellesse ametisse kogenud erakonnaväline diplomaat, mitte poliitiline „iga-ala tundja“," avaldas Herkel arvamust.

Teine, radikaalsem lahendus olnuks Herkeli hinnangul see, kui tekkinud olukorra peasüüdlane peaminister Taavi Rõivas oleks võtnud vastutuse ja teatanud ise valmidusest taanduda välisministriks kellegi teise juhitud valitsuses. „Taavi Rõivas on oma senise tegevusega tõestanud, et talle meeldib välispoliitikaga tegeleda ja üldiselt tuleb tal Eesti esindamine välisfoorumitel ka paremini välja kui sisepoliitika, mille puhul ta tihti on otsuste tegemisest loobunud,“ lisas ta.

"Tunda on, et Reformierakond on leppinud mõttega, et praeguse valitsuse iga pole pikk ning erakonna pink on lühike," sedastas Herkel.