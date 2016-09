Nädalavahetusel toimus Kultuurikatlas tätoveeringu- ja elustiilimess, kus lisaks naha sisse tikitud tätoveeringutele sai tutvuda kõige muuga, mis kuulub sellesse maailma. Õhtuleht rääkis kehaaugustamise salongi AlternaDiiva augustajaga sellest, millised kehakaunistused hetkel populaarsed on.

"Kõige populaarsemad on ikka klassikalised - naba, keeled ja igasugused kõrvaaugustused," ütleb Sandra. "Praegu on trendieheteks kõrvas tragus (neet kõrvanibus - K.T) ja forward helix (neet, mis tehtud kõrvanibust pisut ülespoole, nii-öelda krõmpskonti - K.T)." Vaikselt hakkab Sandra sõnul vaibuma septumi ehk ninavaheseina augustamine, kuid see on populaarne. "Ja seda oleme me viimastel kuudel naernud, et nibuneedid on väga teemas."

Vaata videost, millisedkehaaugustused enam eriti populaarsed pole ning mida Sandra Õhtulehele veel rääkis.